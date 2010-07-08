Лавров: не треба ставити країни СНД перед хибним вибором

Захід не повинен ставити країни СНД перед вибором – або з ним, або з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ сказав в інтерв`ю телерадіокомпанії «Мир».

«Найголовніше – не треба ставити країни СНД перед хибним вибором: або ви з Росією, або із Заходом. Такі речі трапляються. Вони звучали, зокрема, з вуст керівництва Євросоюзу в період створення так званої програми «Східного партнерства». Можна навести й інші приклади», - сказав С.ЛАВРОВ.

За його словами, західним партнерам слід позбавлятися від психології, яку можна сформулювати таким чином: «те, що добре для них, має бути обов`язково погано для нас, і навпаки, те, що добре для Росії та її сусідів, буде погано для Заходу».

С.ЛАВРОВ зазначив, що в Росії розуміють, чому «багато наших партнерів, зокрема США, Європа», активно цікавляться регіоном, до якого входять країни СНД.

«Тут крім геополітичних завдань і процесів дуже важливе значення мають зусилля із припинення наркотрафіку, різних екстремістських, терористичних угрупувань, що перетікають із Афганістану та інших держав», - сказав глава МЗС РФ.

Він зазначив, що Центральна Азія схильна до відповідних ризиків.

«Тут же, до речі кажучи, пролягають маршрути діючих і перспективних трубопроводів. Від цього багато в чому залежить, як далі розвиватиметься світова енергетика, зокрема, в питаннях доставки вуглеводнів на різні ринки. Тому інтерес до регіону цілком зрозумілий і закономірний. Головне, щоб методи, що вживаються для просування цих інтересів, відповідних цілей, були законними й легітимними», - підкреслив С.ЛАВРОВ.

Водночас, він відзначив, що МЗС Росії не підтримує міркування про те, що будь-які західні неурядові організації – це щось святе, а їх діяльність не повинна взагалі братися під який-небудь сумнів.

С.ЛАВРОВ також вважає, що дуже багато, якщо не більшість американських і європейських організацій фінансуються безпосередньо з держбюджету.

На його думку, коли безпосередньо створюються програми зі створення альтернативної системи спостереження за виборами, наприклад, у тій чи іншій країні, то це вже просто втручання у внутрішні справи.