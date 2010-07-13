Катинську справу засекречено незаконно?

Товариство «Меморіал» подало до суду заяву щодо незаконності засекречення постанови Головної військової прокуратури про припинення розслідування «катинської кримінальної справи».

Про це в ефірі радіостанції «Ехо Москви» заявив співробітник наукового центру товариства «Меморіал» Олександр ГУР`ЯНОВ.

«Кримінальна справа була припинена рішенням Головної військової прокуратури у вересні 2004 року і практично відразу засекречена. Також засекречена була велика частина усіх матеріалів розслідування і, перш за все, всі змістовні матеріали. 67 томів виявилися без жодних грифів, 116 томів – недоступні, тому що на них є гриф «Таємно» або «Для службового користування». Ключовим документом є один із цих томів, а саме постанова про припинення справи. Вона повинна містити усі результати розслідування», - сказав О.ГУР`ЯНОВ.

«Міжвідомча комісія із захисту державної таємниці є найвищим органом нашої країни у цій галузі. Вона складається, згідно з указом президента, із заступників керівників усіх силових відомств. Повноваження у цієї комісії окреслені досить великі, але в них не входять повноваження засекречувати конкретні матеріали і конкретні документи. Вони не прописані в положенні про цю комісію», - цитує «Газета.Ru» працівника товариства «Меморіал».

Як повідомлялося, поляки безрезультатно добивалися доступу до радянських архівів, які Росія отримала у спадок від СРСР, щоб дослідити документи стосовно розстрілу НКВС польських офіцерів у березні 1940 року.

Офіцерів, яких утримувала в концентраційних таборах після захоплення Польщі радянська армія, розстріляли в селі Катинь поблизу Смоленська, в селі Мідне біля Твері та під Харковом.

За даними польських істориків, НКВС розстріляли від 15 до 19 тис. офіцерів, що становило половину офіцерського складу тодішньої армії Польщі.

У 2004 році Військова прокуратура РФ закрила розслідування цієї справи. Російська влада також відмовилася реабілітувати розстріляних польських офіцерів і визнати родичів жертв постраждалими.

Польська газета Rzeczpospolita у грудні минулого року повідомляла, що Європейський суд із прав людини у Страсбурзі за позовом родичів загиблих офіцерів зобов’язав російську владу надати дані про розслідування так званої “Катинської справи” до 19 березня 2010 року.

"Катинська справа" про розстріл тисяч полонених польських військовослужбовців співробітниками НКВС довгі роки ускладнювала відносини між двома країнами.

Деякі політики у Польщі досі вважають, що Росія розсекретила не всі дані про цю трагедію.

9 квітня 2010 Сейм Польщі закликав Росію оприлюднити усі документи щодо масових розстрілів польських громадян у Катині.

Депутати Сейму також відзначили, що окрім 20 тисяч поляків у Катинському лісі були розстріляні тисячі росіян, українців, білорусів та представників інших народів.