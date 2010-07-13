У Росії найсильніша посуха

Посухи, як нинішня, в Росії не спостерігалося вже майже 40 років, сказав РІА "Новости" радник президента РФ з питань клімату Олександр Бедрицький.

Аномальна спека на сьогодні охопила 14 регіонів, серед яких Татарстан, Башкортостан, Оренбурзька, Саратовська, Самарська області. Через посуху в центральних регіонах загинули дев`ять мільйонів гектарів посівних площ з 48 засіяних. Сільгоспвиробники заявляють, що через неврожай не матимуть чим буде розплатитися по кредитах.

"Посухи, яка має такий всеохопний характер, в країні не спостерігалося з 1972 року. Але некоректно говорити про те, що посуха є наслідком глобальної зміни клімату. Річ у тому, що період вимірювань, за який встановлюється клімат, становить 30 років. А це означає, що ми поки не можемо сказати, чи буде таке повторюватися, чи можлива посуха за рік, п`ять років або будь-який інший проміжок часу. Для розуміння ситуація потрібні ширші й довготривалі кліматичні спостереження", - сказав Бедрицький.

1975 року також була сильна посуха, яка торкнулася основних зернових районів Росії. Тоді врожай зернових у Росії скоротився більш ніж на третину порівняно з попереднім роком.