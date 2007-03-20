На шахті в Ульяновську загинули 20 керівників

За останніми даними, в результаті найбільшої за останні 10 років аварії на шахті в Кузбасі загинули 106 чоловік. На поверхню підняті тіла 38 загиблих. 93 людини врятовано. Всього у момент вибуху під землею знаходилися 203 людини. Доля 4 працівників вугледобувного підприємства залишається невідомою. Рятувальна операція на аварійній шахті продовжується, повідомив глава МНС Росії Сергій Шойгу.

Окрім шахтарів першої робочої зміни під землею загинуло майже все керівництво шахти - близько 20 керівних працівників. "Перед вибухом в шахту спустилося її керівництво - головний інженер, заступник директора з виробництва, начальник ділянки і головний механік. Вони демонстрували представникам іноземної фірми, як діє апаратура системи виявлення газу. На жаль, ніхто з них на поверхню не піднявся", - повідомив начальник управління по зв`язках з громадськістю адміністрації Кемеровської області Сергій Черемнов.

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв підтвердив, що в шахті у момент вибуху загинув підданий Великобританії - керівник проекту британської фірми IMC Іан Малькольм Робертсон. Ця міжнародна аудиторська фірма займається оцінкою запасів вугілля. Робертсон спустився в забій, щоб подивитися шахту, повідомив Тулєєв. Тіло британця знайдене і підняте на поверхню.

У зв`язку з аварією, що привела до численних жертв, 22, 23 і 24 березня в Кузбасі оголошена жалоба. У ці дні на всій території області будуть приспущені державні прапори РФ і прапори Кемеровської області. Скасовані всі розважальні заходи.

newsru