Іран узяв Ізраїль у заручники

У разі американської агресії проти Ірану першою ціллю іранських військових стане Ізраїль, заявив у Тегерані контр-адмірал Мохаммад Ібрахім Дехкані.

"Ми вже неодноразово заявляли, що де б США щось не вчинили (проти Ірану), першою нашою ціллю стане Ізраїль", - сказав іранський військовий.

При цьому він зазначив, що "Ізраїль не готовий воювати з Ісламською Республікою".

Дехкані також повідомив, що іранська армія "готова рішуче протистояти американським бомбардувальникам В-52".

РІА "Новости"