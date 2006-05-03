Іран узяв Ізраїль у заручники
09:01, 03 травня 2006Світ
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У разі нападу США першою ціллю іранських військових стане Ізраїль
У разі американської агресії проти Ірану першою ціллю іранських військових стане Ізраїль, заявив у Тегерані контр-адмірал Мохаммад Ібрахім Дехкані.
"Ми вже неодноразово заявляли, що де б США щось не вчинили (проти Ірану), першою нашою ціллю стане Ізраїль", - сказав іранський військовий.
При цьому він зазначив, що "Ізраїль не готовий воювати з Ісламською Республікою".
Дехкані також повідомив, що іранська армія "готова рішуче протистояти американським бомбардувальникам В-52".
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