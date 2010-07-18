Парламент Ірану придумав відповідь на санкції США і ЄС

Іранський парламент схвалив основні тези законопроекту на підтримку ядерної програми Тегерана, повідомляє агентство IRNA.

Законопроект був прийнятий переважною більшістю голосів: «за» - 181 парламентарій, троє проти і шестеро утрималися.

Документ наділяє уряд Ірану правом застосовувати заходи у відповідь проти тих держав, які намагаються інспектувати іранські морські судна або відмовляються надавати паливо для іранських літаків.

Також у законопроекті заявляється, що Іран повинен стати самодостатнім у всіх сферах застосування мирних ядерних технологій.

Надалі іранські парламентарії розроблять документ у деталях, після чого він надійде на схвалення Ради вартових Ісламської Революції.