Парламент Ірану придумав відповідь на санкції США і ЄС
21:40, 18 липня 2010Світ
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Закон буде допрацьовано
Іранський парламент схвалив основні тези законопроекту на підтримку ядерної програми Тегерана, повідомляє агентство IRNA.
Законопроект був прийнятий переважною більшістю голосів: «за» - 181 парламентарій, троє проти і шестеро утрималися.
Документ наділяє уряд Ірану правом застосовувати заходи у відповідь проти тих держав, які намагаються інспектувати іранські морські судна або відмовляються надавати паливо для іранських літаків.
Також у законопроекті заявляється, що Іран повинен стати самодостатнім у всіх сферах застосування мирних ядерних технологій.
Надалі іранські парламентарії розроблять документ у деталях, після чого він надійде на схвалення Ради вартових Ісламської Революції.
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