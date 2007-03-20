У Познані відкрилося Почесне консульство України

У місті Познані Вєлькопольського воєводства, що на заході Польщі, відкрито Почесне Консульство України.

Як передає кореспондент УНІАН, почесним консулом України став місцевий підприємець, уродженець Познаня Лукаш ГОРОВСЬКИЙ.

Посол України у Польщі Олександр МОЦИК у розмові з журналістами зазначив, що з кожним роком нарощуються польсько-українські економічні зв’язки, і відкриття консульства стало необхідним у великому економічному центрі країни. У консульстві польські підприємці можуть отримати інформацію про налагодження ділових зв’язків з українськими партнерами.

„Познаньщина - один з найпотужніших економічних регіонів Польщі. Пан Лукаш ГОРОВСЬКИЙ бізнесмен, який має давні зв’язки з Україною. Він допомагає українським школам, лікарням, має зв’язки з Тернопільським фінансовим інститутом. Прийнято рішення саме його призначити почесним консулом”, - повідомив О.МОЦИК.

Нині у Польщі працює п’ять Почесних консульських відділів, а саме у Жешуві, Щеціні, Хелмі, Пшемишлі і Познані.