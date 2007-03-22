«Чорного Ісуса» судять за канібалізм

Суд над лідером псевдохристиянської секти Стівеном Тарі, відомим за прізвиськом "Чорний Ісус", почався в Папуа – Новій Гвінеї. Сам Тарі не зміг постати перед судом через важкий стан здоров`я. За деякими даними, жителі одного з сіл, які зловили злочинця, жорстоко побили Тарі, і тільки потім передали поліції.

Культовому лідерові Папуа-Нової Гвінеї, відомому як "Чорний Ісус", тепер пред`являть, принаймні, 30 звинувачень у вбивстві і насильстві.

Поліцейські стверджують, що Стівен Тарі убивав і їв молодих жінок, яких він використовував як сексуальних рабинь. Два роки тому йому вже пред`являли подібне звинувачення, але тоді Тарі вдалося сховатися в джунглях.

Мандруючи по гірських селищах, Тарі, який називав себе "справжнім Христом", зібрав більше шести тисяч учнів. Кожному "новонаверненому” він обіцяв дари небес в обмін на згоду стати його послідовником. Проте своїх учениць проповідник використовував для сексуальних утіх і людських жертвопринесень. Він називав їх "дівчатами квітів". «Причащалися» послідовники «Чорного Ісуса» м`ясом і кров`ю жертв.

«Чорного Ісуса» зловили жителі села Матепі, повідомляє британська Daily Mail, приїзду поліції канібал-проповідник чекав стоячи прив`язаним до дерева.

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