Зміна клімату збільшить міграцію
08:01, 27 липня 2010Світ
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У Мексиці, Африці, Південній Азії
Науковці Принстонського університету підрахували, що подальше зростання температури на планеті призведе до збільшення міграції, зокрема, з Мексики в США, повідомляє Бі-Бі-Сі.
За даними дослідження, зміна клімату вплине на сільське господарство, і на кожні десять відсотків втрачених культур припадатиме збільшення кількості мігрантів на два відсотки.
Таким чином, до 2080 року загальна кількість мігрантів з Мексики сягне 10% її населення.
Аналогічна ситуація може відбутися і в Африці, Південній Азії і Латинській Америці, попереджають науковці.
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