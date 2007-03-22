Генсек ООН пережив обстріл під час прес-конференції
16:19, 22 березня 2007Світ
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У Багдаді прогримів потужний вибух
|Пан Гі Мун у прямому ефірі реагує на звук потужного вибуху. Фото Reuters/Yahoo!
Причиною вибуху став мінометний обстріл.
Снаряд впав усього за 50 метрів від будинку в "зеленій зоні" Багдада, де проходила прес-конференція. Від вибуху зі стелі посипалися шматки оздоби, а генеральний секретар ООН мимоволі пригнувся. Майже відразу після цього прес-конференція була закінчена.
Даних про жертви і руйнування поки немає.
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