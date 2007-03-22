Генсек ООН пережив обстріл під час прес-конференції

Потужний вибух прогримів в Багдаді поряд з будинком, у якому проходила спільна прес-конференція генерального секретаря ООН Пан Гі МУНА і прем`єр-міністра Іраку Нурі АЛЬ-МАЛІКИ, генсек ООН не постраждав, повідомляє РІА «Новости».

Причиною вибуху став мінометний обстріл.

Снаряд впав усього за 50 метрів від будинку в "зеленій зоні" Багдада, де проходила прес-конференція. Від вибуху зі стелі посипалися шматки оздоби, а генеральний секретар ООН мимоволі пригнувся. Майже відразу після цього прес-конференція була закінчена.

Даних про жертви і руйнування поки немає.