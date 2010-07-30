Російські опозиціонери запрошують депутатів Держдуми на мітинг 31 липня

Російські опозиціонери запрошують депутатів Державної думи РФ прибути на мітинг 31 липня в Москві, аби «спробувати зупинити насильство».

Як повідомив УНІАН член виконкому «Другой Росії» Олександр АВЕРІН, відповідне звернення оргкомітет Стратегії-31 направив російським парламентаріям.

«Звертаємося до вас як до парламентаріїв, які мають повноваження і мають право на захист конституційних прав громадян. 31 липня в Москві, на Тріумфальній площі, відбудеться чергова акція на захист свободи зборів. Учергове московська влада під надуманим приводом не погодила її проведення, ми знову чекаємо жорсткого протистояння із співробітниками правоохоронних органів. Під час минулої акції багатьох захисників 31 статті Конституції було побито, одному мітингувальникові зламали руку», - йдеться к зверненні до депутатів.

«Ви можете, маючи депутатську недоторканність і перебуваючи на місці подій, спробувати зупинити насильство правоохоронних органів над власними громадянами. Крім того, ви, як політики, більше не маєте права ігнорувати таку важливу в житті країни політичну подію», - наголошується в документі.

Організатори акції нагадують, що вона пройде 31 липня о 18 годині на Тріумфальній площі.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Міністерство внутрішніх справ Росії пообіцяло не допустити проведення опозицією 31 липня в Москві несанкціонованого мітингу на захист 31-ї статті Конституції РФ, яка гарантує громадянам свободу мирних зборів.

19 липня російські опозиціонери направили в мерію Москви повідомлення про проведення чергової акції 31 липня на Тріумфальній площі.

Водночас, за інформацією мера Москви, на Тріумфальній площі з 30 липня по 1 серпня пройдуть змагання з дрифтингу і мотофристайлу.

31 травня на Тріумфальній площі в Москві пройшла акція на захист 31-ї статті Конституції РФ, яка гарантує громадянам свободу мирних зібрань. За офіційними даними, на площі зібралися близько двох тисяч осіб, 170 з них було затримано.

Довідка УНІАН. Відповідно до 31-ї статті чинної Конституції Росії «Громадяни Російської Федерації мають право збиратися мирно без зброї, проводити зібрання, мітинги й демонстрації, ходу й пікетування».