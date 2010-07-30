Молдова ліквідувала запас касетних авіабомб

Молдова закінчила 29 липня утилізацію останніх касетних боєприпасів і стала першою в світі країною, що ліквідувала запас касетних авіабомб. Про це РосБізнесКонсалтингу повідомили в Міністерстві оборони країни, уточнивши, що, зокрема, на озброєнні Національної армії було 78 важких касетних бомб, які залишилися після розпаду Радянського Союзу.

Як зазначив міністр оборони Віталій Маринуца, вони були виготовлені в період 1961-1987 рр., і технічний термін їх дії вже закінчився.

Авіабомби вагою від 200 до 500 кг знищувалися на безпечному полігоні військової навчальної бази "Бульбоака". В операції були задіяні 20 саперів Національної армії. За словами міністра, проект був реалізований коштом зовнішніх донорів і ОБСЄ, які виділили в цілому 111 тис. євро. Зокрема, внесок уряду Іспанії - 61 тис. євро, а МЗС Норвегії - 50 тис. євро.

Молдова підписала конвенцію про касетні бомби 3 грудня 2008 р. Учасники конвенції зобов`язалися відмовитися від виробництва, зберігання, використання і передачі таких боєприпасів. На сьогодні договір про касетні боєприпаси підписали 106 держав, 44 з яких ратифікували угоду. Росія, США, Китай - виробники і власники найбільших арсеналів цих боєприпасів, а також Індія, Пакистан, Ізраїль, які вважають їх ефективною і необхідною зброєю, відмовилися приєднатися до конвенції.