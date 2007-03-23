Москвичам відкриють доступ у ”метро Сталіна”?

Уряд Москви схвалив концепцію підземного освоєння міста. Там плануються створювати шляхи, паркінги і торгівельні центри. Крім того, літом буде ухвалено рішення про доцільність будівництва так званого другого контура московської підземки - нової Кільцевої лінії, яку хочуть прокласти в 2-3 перегонах від існуючого Кільця. І все це заради того, аби вирішити проблему перевантаженості існуючої транспортної мережі.

Реалізація цих гігантських задумів неминуче зіткнеться з протидією спецслужб, що відповідають за таємну багатокілометрову систему метротоннелей, шахт і бункерів, яку було прокладено під землею для особливо важливих персон радянського часу, пишуть "Ізвєстія".

Письменник Володимир Гоник, який вже 25 років займається дослідженням міських підземель, ще в 90-х придумав термін "Метро-2" і написав роман "Прєисподняя", в якому описав підземну столицю так точно, що мав довгі неприємні розмови з людьми у погонах. Він вважає реальними плани використання секретної московської підземки. Ззовні ці тунелі нічим не відрізняються від "офіційного метро": той же діаметр, та ж інфраструктура. Хіба що рейки на лініях "Метро-2" не виступають, а втоплені у підлогу, щоби тунелем міг пересуватися і автотранспорт.

У Москві вже відкрили частину секретних транспортних сполучень, повідомив письменник. Наприклад, підземну частину Фільовської гілки. Спочатку вона мала вести на ближню дачу Сталіна. Її частково побудували, але потім з якоїсь причини будівництво зупинилося. Пізніше цю частину "метро Сталіна" перепрофілювали у "цивільне" метро.

Разом з тим, проблема можливої протидії спецслужб - не єдина перешкода на шляху грандіозних планів Лужкова. Фахівці указують, що "підземна Москва", яка до моменту розпаду Радянського Союзу була зведена приблизно на 80%, сьогодні потребує серйозної реконструкції. Частина комунікацій прийшла в занепад, частина спочатку не була укомплектована необхідним обладнанням, або у будівельників руки не дійшли до його налагодження. Так, у головному бункері при включенні автономної системи регенерації повітря наступала дика спека - градусів до 45. Таких "дрібниць" була велика кількість.

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