Підозрювана у вбивстві 8 немовлят може уникнути відповідальності

Підозрювана у вбивстві 8 немовлят у Франції визнала свою провину. Як розповів адвокат арештованого подружжя, на ділянці яких були знайдені рештки дітей, сімейна пара буде направлена на психіатричну експертизу. Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Адвокат висловив думку, що висновки прокурора про осудність подружжя Коттре могли бути завчасними. Також стало відомо, що Д.Коттре може уникнути відповідальності за вбивство кількох немовлят через закінчення терміну давності злочину. Чоловік злочинниці, П’єр-Марі Коттре, був відпущений на свободу попри намір поліції порушити проти нього кримінальну справу за приховування інформації.

Раніше повідомлялося, нагадує РосБізнесКонсалтинг, що поліція затримала подружжя Коттре після того, як в їх будинку був проведений обшук. Рештки 8 немовлят у поліетиленових пакетах було знайдено в саду будинку, який належав сімейній парі, в селі Війє-о-Тертр, приблизно за 70 км від міста Лілль. За оцінкою експертів, із знайдених тіл два були закопані більше 20 років тому.