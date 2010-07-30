За 15 років Китай має стати провідною економікою світу

Китай випередив Японію за розміром економіки і посів друге місце в світі після США за цим показником, передає Бі-бі-сі з посиланням уряд КНР. У заяві немає даних, які підтверджують цей давно очікуваний факт.

Жодна з міжнародних організацій поки не підтвердила заяву Пекіна. За оцінками експертів, Китай повинен стати провідною економікою світу до 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Китай став найбільшим споживачем енергії за підсумками 2009 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг. За даними Міжнародного енергетичного агентства, країна за минулий рік спожила 2,252 млрд т нафтового еквівалента (вугілля, нафти, газу й електроенергії), обігнавши лідера минулих років США приблизно на 4%.

Проте сам Китай з такою оцінкою не згоден і заявляє про помилковість розрахунків МЕА. На думку представника китайського Національного управління з енергетики Чжоу Сяна, цифри МЕА щодо споживання енергії в країні завищені і не заслуговують довіри.