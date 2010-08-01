Акції опозиції відбулись у 42 регіонах РФ

Акції російської опозиції на захист 31-ї статті Конституції відбулись у 42 регіонах Росії.

Про це УНІАН повідомив член виконкому партії «Другой Росії» Олександр АВЕРІН.

«Акції в рамках «Стратегії-31» пройшли в 42 регіонах Росії. Серед них: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Калінінград, Благовещенськ, Іркутськ, Красноярськ, Новосибірськ, Кемерово, Омськ, Барнаул, Томськ, Тюмень, Єкатеринбург, Оренбург, Курган, Челябінськ, Уфа, Сиктивкар, Астрахань, Краснодар, Сочі, Еліста, Волгоград, Вороніж, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркаськ, Нижній Новгород, Чебоксари, Самара, Саратов, Ульяновськ, Ярославль, Владимир, Череповець, Петрозаводськ, Орел, Рязань, Твер, Смоленськ, Жуковський», - сказав А.АВЕРІН.

За його словами, в багатьох регіонах акції були не узгоджені з владою, але скрізь, за винятком Калінінграда, Комсомольська-на Амурі та Кемерово міліція не стала затримувати протестувальників. В Ростові-на-Дону і Новочеркаську організатори й активісти затримувалися превентивно.

А.АВЕРІН також додав, що окремо стоять столичні міста. У Москві на різних боках Тріумфальної площі зібралися в цілому від 1000 до 1500 осіб (За даними ГУВС м. Москви – 200 осіб - УНІАН).

«Показовим є такий факт: протестувальники на Тріумфальній з кожною наступною акцією стають все більше згуртованими. Багатьох активістів, вже, здавалося б, затриманих, вдавалося вирвати з рук ОМОНівців. Вишиковувались «живі ланцюги», бойовий дух прихильників «Стратегії-31» був виключно високим», - підкреслив А.АВЕРІН.

Він також повідомив, що у Петербурзі до Гостинного двору вийшло близько півтисячі осіб, затримано 80 чоловік. За словами А.АВЕРІНА, «Стратегію-31» у Пітері приборкували набагато жорсткіше, ніж у Москві: декількох опозиціонерів побили до крові.

А.АВЕРІН також повідомив, що у результаті і в Пітері, і в Москві до ночі всіх затриманих звільнили. Більшості пред`явлено звинувачення за статті 20.2 КоАП «Несанкціонований мітинг», іншим – за статті 19.3 «Непокора міліції». Цього тижня, якщо протоколи міліції виявляться складеними правильно, активістів «Стратегії-31» судитимуть.

Як повідомляв УНІАН, учора, 31 липня, в Москві міліція не дозволила провести несанкціонований марш російської опозиції на захист 31-ї статті Конституції РФ. За даними московської міліції, було затримано 75 осіб, зокрема затримали відомого російського опозиціонера Бориса НЄМЦОВА і лідера руху «Лівий фронт» Сергія УДАЛЬЦОВА.

Довідка УНІАН. Відповідно до 31-ї статті чинної Конституції Росії «Громадяни Російської Федерації мають право збиратися мирно без зброї, проводити зібрання, мітинги й демонстрації, ходу й пікетування».