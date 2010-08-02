Шиїтський блок залишає переговори про формування уряду

Шиїтський політичний блок Іракський національний альянс, який посів третє місце на виборах у березні, залишив переговори про формування нового уряду, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Партія нинішнього прем`єр-міністра Нурі Маліки, яка посіла друге місце в опитуваннях громадської думки, неофіційно об`єдналася з Іракським національним альянсом.

Це майже дало їм більшість у парламенті, проте альянс не хоче, щоб Маліки залишався прем`єр-міністром, тому вони вийшли з переговорів.