Sony Music готує альбом пісень Майкла Джексона, що раніше не звучали

У листопаді 2010 року Sony Music випустить альбом, до якого увійдуть десять пісень Майкла Джексона, що раніше не видавалися, повідомляє Лента.ру з посиланням на Rolling Stone.

Передбачається, що на жорстких дисках музиканта залишилося близько 100 композицій, які не демонструвалися публіці. Деякі з цих треків датуються 1980-ми роками. Зокрема, за словами менеджера М.Джексона Френка ДіЛЕО, «дві пісні були підготовлені для альбому «Bad», однак не увійшли до остаточної версії платівки». У запасниках є і більш пізні композиції - у тому числі і записані з популярними зараз виконавцями Ейконом, Will.i.am і Ne-уо.

Інформації про те, як називатиметься нова платівка М.Джексона, поки немає. Крім того, Sony Music поки не публікує трек-лист альбому.

Збірка стане першою з серії з десяти дисків, які Sony планує видати протягом найближчих семи років. Нагадаємо, що компанія підписала відповідний договір із спадкоємцями Джексона у березні 2010 року. Вартість операції становила 250 мільйонів доларів.

М.Джексон помер 25 червня 2009 року. Останнім студійним альбомом, виданим за життя музиканта, став диск «Invincible», що надійшов у продаж в 2001 році.