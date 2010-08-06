Качинський не прийшов на інавгурацію Коморовського з особистих причин

Лідер найопулярнішої опозиційної партії „Право та справедливість” (PiS) Ярослав КАЧИНСЬКИЙ був відсутнім сьогодні на церемонії інавгурації нового Президента Броніслава КОМОРОВСЬКОГО через особисті, а не політичні причини.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявила заступник голови PiS Беата ШИДЛО.

Вона запевнила, що Я.КАЧИНСЬКИЙ не з’явився на інавгурацію не через програш Б.КОМОРОВСЬКОМУ на президентських виборах.

„Головна причина - 10 квітня, а не кампанія”, - сказала Б.ШИДЛО, яку цитує TVN24.

Вона назвала спокійною інавгураційну промову Б.КОМОРОВСЬКОГО, зауваживши, що, на думку деяких оглядачів, ця промова навіть була дещо нудною.

Водночас вона позитивно оцінила обіцянку Президента вести свою політику, намагаючись досягти порозуміння між всіма політичними силами, згідно з гаслом його президентської кампанії: "Згода будує".

Як повідомляв УНІАН, на початку липня у другому турі позачергових виборів Президента Польщі Б.КОМОРОВСЬКОГО підтримали 53% виборців, Я.КАЧИНСЬКОГО - 47%.

Я.КАЧИНСЬКИЙ привітав Б.КОМОРОВСЬКОГО з перемогу одразу після оголошення результатів екзит-полів, які показували 5% перевагу лідера “Громадянської платформи”.

Позачергові вибори Президента Польщі були призначені після загибелі польського лідера Леха Качинського 10 квітня в авіакатастрофі под Смоленськом.