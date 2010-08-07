Гаазький суд почне розгляд позову Грузії до Росії

01:04, 07 серпня 2010
Світ
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Про це заявила заступник міністра юстиції

Міжнародний суд Організації Об`єднаних Націй в Гаазі 13 вересня почне розгляд позову Грузії до Росії.

Як повідомляє інформаційно-аналітичний портал Грузія Online, про це заявила перший заступник міністра юстиції Грузії Тіна БУРДЖАЛІАНІ.

За її словами, грузинська сторона вже відправила всі матеріали і документи по цій справі до Гаазького суду.

Як повідомлялося, 12 серпня 2008 року після закінчення збройного конфлікту в Південній Осетії Грузія подала до Міжнародного суду ООН позовну заяву до Росії.

Грузинська сторона обвинуватила РФ в етнічних чистках всупереч положенням Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

 

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