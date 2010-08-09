ВМФ Ірану одержав 4 підводні човни

На озброєння військово-морських сил Ірану надійшли чотири підводні човни класу Ghadir. Виробництво цих малих військових суден водотоннажністю близько 115 т було почато 2007 року. Нині на озброєнні ВМФ Ірану вже є сім таких підводних човнів, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал France24.

В основі конструкції Ghadir лежить ідея північнокорейських човнів класу Yono. Ці судна обладнані двома торпедними апаратами, здатні також нести протикорабельні ракети. Проте їх основне завдання - висаджувати морський десант, ставити морські міни і проводити розвідку. Ghadir призначений для операцій у водах невеликої глибини, зокрема, в акваторії Перської затоки.

Крім того, в найближчі дні має відбутися перший випуск іранських підводних човнів класу Qaem, які почали розробляти в 2008 р. Це важкі судна, призначені для дії на великому віддаленні від місць базування.