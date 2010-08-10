Іран проігнорував санкції ООН

Іран, попри санкції, схвалені Радою Безпеки ООН і спрямовані проти його ядерної програми, почав використовувати додаткові центрифуги, встановлені цього року, що дозволяє збагачувати уран до вищих ступенів з більшою ефективністю.

Про це повідомили сьогодні представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). За їх словами, Іран ввів в експлуатацію додатковий блок центрифуг, який дозволить країні збільшити продуктивність існуючого збагачувального заводу в Натанзі та підвищити ефективність збагачення урану 20%, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.