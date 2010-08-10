У Росії рейтинги Путіна і Медведєва поставили антирекорд (опитування)

Фонд "Громадська думка" (ФГД), "Левада-центр" і Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД), за даними на 1 серпня, зафіксували рекордне зниження рейтингів довіри до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем`єр-міністра Володимиру ПУТІНА. Про це пишуть "Ведомости".

За даними ФГД, підтримка Д.МЕДВЕДЄВА знизилася з 62 до 52 відсотків. Щодо В.ПУТІНА, то йому, за даними фонду, довіряють стільки росіян, скільки і у червні - 61 відсоток. Для прем`єра це мінімальний показник за останні чотири роки.

За версією "Левада-центру", рейтинг довіри до Д.МЕДВЕДЄВА впав з 39 до 38 відсотків, а до В.ПУТІНА - з 48 до 44 відсотків.

Дані ВЦВГД свідчать про таку саму тенденцію: рейтинг Президента знизився з 44 до 39 відсотків, а прем`єр-міністра - з 53 до 47 відсотків.

Більшість аналітиків схиляється до того, що через аномальну спеку і непереконливі дії властей з ліквідації пожеж рейтинг правлячого тандему впаде ще нижче. Вищенаведені дані не включають роздратування жителів РФ повною мірою, вважають експерти.

Єдиним, хто дав "Ведомостям" оптимістичний коментар з приводу перспектив відносин між росіянами і владою, став заступник керівника виконкому "Єдиної Росії" Олексій ЧАДАЄВ. Він вважає, що люди у критичній ситуації об`єднаються навколо тандему, і подальшого обвалу рейтингів президента і прем`єра не буде.