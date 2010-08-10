Путін: Москва задихається від диму вже не перший рік

Уряд РФ виділить на затоплення найбільш небезпечних торфовищ у Московській області 300 млн. рублів (близько 10 млн. доларів).

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

«Я щойно розмовляв із губернатором Московської області, ми виділяємо йому із федерального бюджету додатково 300 млн. рублів на роботу із затоплення найбільш небезпечних вогнищ і подальшого їх обводнення», - заявив В.ПУТІН.

Він розраховує, що будуть проведені необхідні роботи і створені такі умови, що мінімізують негативні наслідки у разі настання пожежонебезпечної ситуації на торфовищах у наступні роки.

«Ви знаєте, що Москва задихається від диму, і це повторюється вже не перший рік. Пов`язано це з тим, що покинуті торфовища, на яких раніше працювали, ніхто за ними не слідкує», - сказав він.