Спецслужби Киргизії арештували екс-прем'єр-міністра

Прикордонна служба Киргизії затримала колишнього прем`єр-міністра країни Ігоря Чудінова. Про це агентству "Кабар" повідомили в Державній службі національної безпеки.

За словами прес-служби ДСНБ, кримінальну справу І.Чудінова передано до Генеральної прокуратури Киргизії. Про інші подробиці затримання колишнього прем`єра країни поки не повідомляється.

Екс-прем`єр-міністр Киргизії І.Чудінов перебував у розшуку. Його, а також інших наближених і родичів колишнього президента Киргизії Курманбека Бакієва нова влада звинувачує в загибелі людей під час подій 7 квітня і мають намір притягати їх до кримінальної відповідальності.

На сьогодні влада розшукує трьох братів президента - Жанибека, Ахматбека і Канибека. Крім родичів, розшукуються також колишні чиновники і наближені сім`ї Бакієвих, зокрема Даніяр Усенов (екс-прем`єр-міністр), Сапарбек Балкибеков (колишній глава Міністерства промисловості, енергетики і паливних ресурсів), Курманбек Темірбаєв (колишній керівник управління справами президента), Акимжан Муйбіллаєв (колишній голова служби фінансової поліції), Олексій Єлісєєв (колишній голова Фонду розвитку КР), а також Олексій Ширшов, який вважається "сірим кардиналом", та високопоставлений співробітник МВС Нурлан Темірбаєв.

7 квітня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, в Киргизії прихильники опозиції захопили Будинок уряду Киргизії, влада перейшла до тимчасового уряду. Президент країни Курманбек Бакиев незабаром залишив країну і написав заяву про складання повноважень. При штурмі киргизького Білого дому загинули кілька десятків осіб, близько 1,5 тис. одержали поранення.