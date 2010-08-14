Держдепартамент США: АЕС в Бушере не є небезпечною

Атомна електростанція в Бушере (Іран), яку російські підрядники планують запустити 21 серпня, не становить небезпеки розповсюдження ядерної зброї, заявив представник американського держдепартаменту.

Проте Марк Тонер наголосив, що питання до спрямованості ядерної програми Ірану, як і раніше, залишаються.

"Підтримка Росією Бушера зайвий раз означає, що Ірану не потрібні власні потужності із збагачення, якщо його наміри є виключно мирними", - наводить його слова Бі-бі-сі.

Тонер зазначив, що російсько-іранська домовленість щодо Бушерської АЕС є співзвучною зусиллям Заходу, спрямованим на забезпечення Тегерана ядерним паливом в обмін на згортання ним програми збагачення урану.