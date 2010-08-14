У США заборонили вирощувати ГМО-буряк

У США заборонено вирощування ГМО-буряка. Напередодні федеральний суд США ухвалив рішення про заборону на вирощування генномодифікованого цукрового буряка. Мотивацією даного рішення стало те, що для схвалення використання ГМО не були проведені всі необхідні дослідження. Деякі виробники оцінюють потенційний збиток від рішення суду в 2 млрд дол.

РБК