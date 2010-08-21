МЗС Росії про "окупацію Молдови" та румунського шпигуна

Як "недружню інсинуацію" cхарактеризував офіційний представник МЗС РФ Андрій Нестеренко вислів президента Румунії Траяна Бесеску за підсумками зустрічі 19 серпня в Яссах з прем`єр-міністром Молдови Владом Філатом щодо "окупації Молдови, яка загрожує її територіальній цілісності".

“Мусирувати тему «російської окупації» можна скільки завгодно в пропагандистських цілях, навіть претендуючи на роль захисника суверенітету і територіальної цілісності Молдавії. Можна також через це виплеснути роздратування з приводу конфузу з румунським шпигуном, який днями провалив завдання із збирання в Москві секретної інформації", - додав А.Нестеренко.