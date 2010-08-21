Скаргу "Антонова" на ВПС США розглянуть в прискореному режимі

Головне контрольне управління (GAO) США взяло до розгляду скаргу американо-українського консорціуму US Aerospace/"Антонов" на ВПС США. Як повідомляє Aviation Week, протест буде розглянутий в прискореному режимі - за 65 днів замість відведених ста. Таким чином, рішення у справі GAO винесе 6 жовтня 2010 року, а не 10 листопада, як передбачалося раніше.

Суть скарги в тому, що американські військові відмовилися прийняти заявку партнерів на участь у тендері на створення літака-заправника нового покоління.

Ініціатором прискореного розгляду скарги US Aerospace і українського авіабудівного підприємства "Антонов" стали самі ВПС. За американським законодавству, зажадати прискореного розгляду скарг мають право обидві сторони, справу яких розглядає GAO. Впродовж розгляду справи тендер, на вимогу GAO, може бути припинений до винесення ухвали. Чи буде це зроблено, поки невідомо. За словами першого помічника генерального юрисконсульта GAO з питань військових закупівель Ральфа Уайта, скарга US Aerospace/"Антонова" вкрай зрозуміла, і рішення по ній може бути ухвалене швидко.

US Aerospace, нагадує Лента.ру, подала скаргу на ВПС США 2 серпня 2010 року. Згідно із заявою компанії, керівництво, відповідальне за проведення тендеру KC-X, проігнорувало заявку консорціуму. За даними US Aerospace, кур`єр із заявкою прибув до штаб-квартири KC-X о 13:30 9 липня 2010 року, рівно за півгодини до закінчення прийому документів. Проте службовці бази ВПС Райта-Паттерсона, де розташована штаб-квартира KC-X, відмовилися його впустити, відтак кур`єр зміг віддати документи тільки о 14:05.

За оцінкою Пентагону і ВПС США жодні причини запізнення кур`єра не є поважними, оскільки у компаній, які хотіли взяти участь у тендері, було достатньо часу, щоб подати всі необхідні документи заздалегідь.

Про те, що "Антонов" має намір взяти участь в американському тендері, стало відомо 2 липня 2010 року. Консорціум US Aerospace і "Антонова" планував подати на конкурс одразу три літаки-заправники, створені на базі Ан-124-100 "Руслан", Ан-122 і Ан-112, проте зрештою подав ВПС документацію тільки щодо останнього літака. Ан-112 конструктивно заснований на Ан-70 і здатний перекачувати понад шість тисяч літрів палива за хвилину. Витрати на створення паливозаправників "Антонова" у разі перемоги компанії в тендері склали б близько 29,5 мільярдів доларів, набагато менше, ніж у конкурентів.

Тендер ВПС США на створення літака-заправника стартував восени 2009 року, а вимоги до літаків Пентагон оприлюднив у лютому 2010 року. З переможцем тендеру буде укладений контракт на 179 авіатанкерів. Сума угоди за різними оцінками становитиме від 35 до 50 мільярдів доларів.