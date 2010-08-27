Фідель Кастро вважає бен Ладена агентом ЦРУ

Колишній кубинський президент Фідель Кастро заявив, що лідер «Аль-Каїди» Усама бен Ладен насправді є агентом ЦРУ, повідомляє Associated Press. За словами Кастро, секретні документи про війну в Афганістані, нещодавно оприлюднені сайтом WikiLeaks, «фактично довели це».

Як заявив 84-річний Кастро, щоразу коли екс-президент США Джордж Буш «виступав з великою промовою, щоб розпалити страх, одразу з`являвся бен Ладен, розповідаючи, які жахливі речі він збирається зробити».

Кастро не сумнівається в тому, що бен Ладен має добре оплачуваний контракт з ЦРУ.