Березовський дасть свідчення російському слідчому

Російський бізнесмен Борис Березовський, який проживає у Лондоні у п`ятницю дасть свідчення у справі про вбивство екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка на зустрічі із співробітником генеральної прокуратури РФ.

"Ця зустріч відбудеться завтра, про що мене сповістили співробітники Скотланд-Ярду", - повідомив Березовський в інтерв`ю РІА Новостиввечері у четвер.

За його словами, "місце зустрічі і точний час зустрічі поки не визначено".

"На зустрічі зі мною буде присутній один зі слідчих Генпрокуратури, а співробітники Скотланд-Ярду ставитимуть мені ті запитання, які сформульовані Генпрокуратурою", - пояснив опальний олігарх.

Також на зустрічі буде присутній Ахмед Закаєв, який одержав у 2003 році притулок у Великобританії . "Мені відомо, що зі всіх людей, з якими генеральна прокуратура хотіла зустрітися, - більше 100 чоловік, тільки троє погодилися на цю зустріч: Закаєв, я і хтось ще, кого я не знаю", - додав Березовський.

Він відзначив, що Скотланд-Ярд забезпечив виконання всіх раніше висунутих бізнесменом вимог. "Їх три: зустріч не буде в російському посольстві, слідчих оглянуть на предмет наявності отрут і зброї, і третє - зустріч носитиме прозорий характер. Це означає, що все, про що ми говоритимемо, записуватиметься на відеоплівку, і копію цієї плівки по закінченню зустрічі зі співробітниками Генпрокуратури буде передано мені", - розповів Березовський.

"Єдина причина, чому я йду на цій зустріну, це не дати можливість Генпрокуратурі мати аргументи, щоб перешкоджати слідчим Скотланд-Ярду прилітати до Москви і допитувати там свідків або підозрюваних в розслідуванні вбивства мого друга", - підкреслив співбесідник агентства.

У понеділок, 26 березня, група співробітників Генеральної прокуратури РФ на чолі із заступником генпрокурора Олександром Звягінцевим прибула до Лондона. Лондонська поліція підтвердила, що російських слідчих запрошено до Лондона у зв`язку з розслідуванням "справи Литвиненка", але не повідомила деталі їх перебування у Великій Британії.

"Все, що ми можемо підтвердити - це те, що російські слідчі у четвер вдень зустрічалися у приміщенні Скотланд-Ярду з детективами, які розслідують смерть Олександра Литвиненка", - сказав представник прес-бюро Скотланд-Ярду.

Як стало відомо РІА Новости з дипломатичних джерел, частина групи слідчих вже відбула до Москви, проте декілька чоловік залишаються в Лондоні, включаючи главу делегації - Олександра Звягінцева.

Саме він у середині березня повідомив в інтерв`ю газеті "Вести", що російські слідчі хотіли б допитати у Великій Британії більше 100 чоловік в рамках розслідування даної справи.

За його словами, слідчі російської Генпрокуратури мають намір серед інших допитати і підприємця Бориса Березовського. "Домовленість про це з англійською стороною вже досягнута", - сказав він.

Екс-співробітник ФСБ Олександр Литвиненко, який втік у 2000 році до Великої Британії, помер 23 листопада 2006 року на 44-му році життя. Після смерті в його організмі було виявлено значну кількість радіоактивного елементу полоній-210.

Розслідування смерті Литвиненка, яка кваліфікується як вбивство, більше двох місяців вів антитерористичний підрозділ Скотланд-Ярду. В рамках розслідування детективи відвідали Москву, де провели бесіди з кількома свідками, включаючи бізнесменів Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна.

31 січня цього року лондонська поліція передала справу про розслідування вбивства Литвиненка в Королівську прокурорську службу Великої Британії. Це відомство проведе ретельний аналіз зібраних доказів перш ніж ухвалити рішення про подальші дії у справі і доцільність пред`явлення звинувачень.