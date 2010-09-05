Літак врізався в натовп глядачів на авіашоу в Німеччині
21:33, 05 вересня 2010Світ
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Є загиблий і багато поранених
Принаймні одна людина загинула сьогодні на авіашоу в Німеччині, де літак під час зльоту врізався в натовп глядачів, повідомляє ІТАР-ТАСС, посилаючись на дані поліції Нюрнберга, де сталася трагедія.
Гвинтовий літак-біплан при зльоті зійшов зі смуги і врізався в натовп. Поранено близько 20 людей, з них п`ятеро у важкому стані.
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