Літак врізався в натовп глядачів на авіашоу в Німеччині

Принаймні одна людина загинула сьогодні на авіашоу в Німеччині, де літак під час зльоту врізався в натовп глядачів, повідомляє ІТАР-ТАСС, посилаючись на дані поліції Нюрнберга, де сталася трагедія.

Гвинтовий літак-біплан при зльоті зійшов зі смуги і врізався в натовп. Поранено близько 20 людей, з них п`ятеро у важкому стані.