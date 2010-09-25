Україна і Данія планують підписати Дорожню карту з питань торговельно-економічного співробітництва.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 24 вересня відбувся черговий раунд двосторонніх політичних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ України та Данії. Українську делегацію очолював заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН; делегацію Данії - державний секретар Міністерства закордонних справ Королівства Міхаель СІЛЬМЕР-ЙОНС.

У рамках консультацій було обговорено широке коло питань двостороннього співробітництва, взаємодії у рамках міжнародних організацій та міжнародного розвитку.

У контексті багатостороннього співробітництва глави делегацій України та Данії обговорили питання подальшого розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом, у т.ч. створення зони вільної торгівлі, взаємодію обох країн у рамках ООН та ОБСЄ, перспективи двосторонньої взаємодії у контексті майбутнього головування Данії в ЄС у 2012 році. Сторони також приділили увагу проблематиці спрощення візового режиму між Україною та ЄС.

Обговорюючи тематику двостороннього співробітництва, сторони були спільні у висновку щодо необхідності активізації діалогу на високому рівні. Попри високу динаміку політичних контактів двох країн, глави делегацій підкреслили важливість надання більшої уваги торговельно-економічному співробітництву, створенню сприятливих передумов для збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між двома країнами.

Данська сторона підтримала ініціативу щодо укладення Дорожньої карти з питань торговельно-економічного співробітництва між Україною та Данії; у свою чергу, П.КЛІМКІН подякував данському колезі за технічну допомогу, що надається МЗС Данії.

Сторони відзначили високий рівень двостороннього співробітництва у воєнно-політичній та оборонній сферах, підкресливши обопільну зацікавленість у подальшій реалізації проекту з перевезення пального з авіабази Туле до станції «Північ» транспортним літаком ІЛ-76 МД та підтвердили готовність завершити спільну роботу над рамковим документом.

Досягнуто домовленості провести наступний раунд двосторонніх політичних консультацій у 2011 році у Києві.

У рамках робочого візиту П.КЛІМКІН зустрівся з членами Комітету з питань зовнішньої політики та Комітету у європейських справах Фолькетінгу (парламенту) Данії, а також обговорив з державним секретарем з питань торгівлі та корпоративних відносин МЗС Данії А.СТЕФЕНСЕН перспективи двостороннього торговельно-економічного співробітництва та реалізацію в Україні датських інвестиційних проектів.