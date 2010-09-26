Президент США і республіканці обмінялися звинуваченнями

Президент США Барак Обама в щотижневому зверненні розкритикував план Республіканської партії під назвою "Обіцянка Америці" ("Pledge to America"), який крім ідей скорочення податків і урізування витрат, містить у собі пункти про зменшення ступеня державного регулювання, відміну закону про охорону здоров`я і завершення стимулюючої програми.

"Республіканці хочуть зайняти Конгрес, пропонуючи свої власні ідеї, оголошені днями. Багато з них є відповідальними за ту політику, яка, насамперед, привела до економічної кризи, що недивно, оскільки багато їх лідери були серед творців цієї провальної політики", - цитує Обаму Reuters.

"Все ґрунується на тій же шаблонній філософії: зрізати податки для мільйонерів і мільярдерів; зняти обмеження для Волл-стріт і великого бізнесу; і кинути середній клас у спробах піклуватися про самого себе. Це точно не установка на краще майбутнє", - додав він.

Зі свого боку один з авторів плану республіканець Кевін Маккарті заявив: "Наш задум втілює відторгнення американцями ідеї того, що ми просто дізнаємося ціну процвітання, беремо у борг і витрачаємо". "Ми пропонуємо новий спосіб іти вперед, який поки що не апробували у Вашингтоні: наш підхід полягає в тому, щоб концентруватися на скороченні витрат, що, на жаль, є свіжою ідеєю для нинішнього Конгресу, який твердив про повсюдне застосування такого підходу", - сказав він.

Ситуація яскраво ілюструє контраст підходів і філософій двох партій, що склався напередодні проміжних виборів, зазначає РосБізнесКонсалтинг.