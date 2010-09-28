Медведєв підписав указ про відставку Лужкова

Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про відставку мера Москви Юрія Лужкова. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-службу Кремля.

Указ "Про дострокове припинення повноважень мера Москви", який був підписаний вранці у вівторок, 28 вересня, набув чинності негайно. Лужков позбавлений посади у зв`язку з втратою довіри президента країни. Прес-секретар Медведєва зазначила, що найближчим часом голова держави не збирається зустрічатися з колишнім мером. Повний текст указу вже оприлюднений на офіційному сайті адміністрації президента.

Юрій Лужков дізнався про свою відставку, перебуваючи на робочому місці. Він приїхав на роботу приблизно о 07:50, незадовго до того, як стало відомо про підписання указу.