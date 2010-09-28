В.о. Президента розпустив парламент Молдови

Тимчасово виконуючий обов`язки Президента Молдови Міхай ГІМПУ оголосив про розпуск парламенту країни.

Як передає РІА «Новости», дострокові вибори пройдуть 28 листопада поточного року.

Підписуючи указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових парламентських виборів, М.ГІМПУ заявив, що "висловлює жаль, що змушений підписати цей указ, оскільки люди, які хотіли змін, дали владі мандат на чотири роки".

В указі констатується, що парламент розпущено у зв`язку з необранням Президента. Парламент розпускається з 29 вересня. З середи парламент може ухвалювати лише ординарні закони і постанови.

Водночас М.ГІМПУ зазначив, що парламент, мабуть, збереться ще на кілька засідань.

Як повідомлялося, Конституційний суд Молдови 21 вересня ухвалив рішення про те, що необрання Президента на виборах 10 листопада і повторних виборах 7 грудня 2009 року є обставиною, що реабілітує розпуск парламенту.

Голова КС Дмитро ПУЛБЕРЕ пояснив, що згідно зі статтею 78 Конституції Молдови, якщо після повторних виборів Президент не обраний, чинний Президент розпускає парламент і оголошує дату наступних виборів.