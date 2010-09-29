Почалися навчання Чорноморського флоту

Планові навчання угруповань різнорідних ударних сил, морського десанта і авіаційних груп, частин берегових військ і морської піхоти почалися у вівторок на Чорноморському флоті, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на групу інформаційного забезпечення ЧФ.

"На Чорноморському флоті почалися планові навчання угруповань різнорідних ударних сил і сил висадки морського десанта у взаємодії з авіаційними групами, частинами берегових військ і морської піхоти флоту. Основними цілями навчань є вдосконалення підготовки командирів і штабів, відпрацювання взаємодії тактичних груп при виконанні бойових завдань. Навчання триватимуть до 2 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Учасники навчань відпрацюють дії з ведення морського бою проти загону десантних кораблів супротивника з виконанням ракетної стрільби кораблями і береговими ракетними дивізіонами Новоросійської Військово-морської бази, з протиповітряної оборони загону десантних кораблів із зенітною ракетною стрільбою, а також з висадки тактичного морського і повітряного десанту на узбережжі противника.

У навчаннях задіяно 18 бойових кораблів і катерів, літаки і вертольоти морської авіації, судна забезпечення, більше 200 морських піхотинців і 40 одиниць техніки берегових військ.