Експерт: європейські політики неохоче повертаються до складних питань

Європейський Союз може погодитися на розширення зони малого прикордонного руху із державами-сусідами з нинішніх 30 до 50 кілометрів не раніше 2012 року.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив генеральний радник департаменту Євросоюзу та міжнародної співпраці Міністерства внутрішніх справ Польщі Януш ГОНЧЯЖ.

Він зауважив, що виконавчий орган Євросоюзу Єврокомісія на засіданні у листопаді цього року планує розглянути другу доповідь про зони малого прикордонного руху, які діють на основі розпорядження від 2006 року.

Співрозмовник агентства зазначив, що, попри дуже позитивні результати щодо функціонування зон, зокрема, з Україною, Єврокомісія на цьому засіданні навряд чи погодиться на пропозицію Польщі та інших держав збільшити зону до 50 км.

«Боюся, що цього не станеться», - сказав Я.ГОНЧЯЖ.

Експерт пояснив це тим, що європейські політики дуже неохоче повертаються до недавно узгоджених питань, які викликали складні дискусії у державах Євросоюзу, якою власне і було питання про функціонування зон малого прикордонного руху. За його словами, низка європейських політиків сприймають МПР як порушення загальноприйнятих правил Шенгенської зони, до складу якої входить більшість країн ЄС. Я.ГОНЧЯЖ додав, деякі політики під час дискусії про МПР пропонували зробити зону п’ятикілометровою.

Я.ГОНЧЯЖ висловив думку, що опір низки держав Євросоюзу не дозволить прискорити розширення зони до оприлюднення третьої доповіді, що буде презентована 2012 року. Після цього, за його словами, необхідно буде щонайменше півтора роки, щоб затвердити відповідне розпорядження Європейської комісії.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році Єврокомісія змусила Польщу змінити угоду з Україною про малий прикордонний рух, якою було передбачено 50-кілометрову зону МПР, замість визначеної розпорядженням ЄК 30-кілометрової.

Прикордонна служба та МЗС Польщі відзначають, що з моменту набуття чинності документу практично не зафіксовано жодних порушень правил перебування в рамках МПР.

Сьогодні, 28 вересня, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в України Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ заявив, що Польща ініціює розширення зони малого прикордонного руху на всю територію прикордонних областей України до 2012 року.

Довідка УНІАН. 1 липня 2009 року набула чинності Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху, підписана в Києві 28 березня 2008 року.

Цим документом надається право на регулярний перетин українсько-польського кордону жителями прикордонної зони з метою перебування у прикордонній зоні іншої Договірної Сторони з суспільних, культурних або сімейних причин та з обґрунтованих економічних причин, які відповідно до національного законодавства держави іншої Договірної Сторони не визнаються прибутковою діяльністю.

Прикордонна зона - це територія двох держав - України та Польщі, що сягає 30 кілометрів і більше. З української сторони, зокрема, йдеться про території Львівської та Волинської областей.