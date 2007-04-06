Росія зібралася ”невідкладно” зміцнювати дружбу з Україною

Держдума Росії включила в порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання проект заяви про ситуацію в Україні.

З такою пропозицією виступив глава думського комітету у справах СНД Андрій КОКОШИН, повідомляє РІА "Новости".

"Прошу включити до порядку денного розгляд проекту заяви Держдуми про ситуацію в Україні і про невідкладні завдання розвитку і зміцнення російсько-української дружби і співпраці", - сказав А.КОКОШИН.

За його словами, проект заяви вноситься двома комітетами Держдуми РФ - у справах СНД і міжнародних справ.