Росія зібралася ”невідкладно” зміцнювати дружбу з Україною
09:45, 06 квітня 2007Світ
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Сьогодні Держдума розгляне заяву
Держдума Росії включила в порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання проект заяви про ситуацію в Україні.
З такою пропозицією виступив глава думського комітету у справах СНД Андрій КОКОШИН, повідомляє РІА "Новости".
"Прошу включити до порядку денного розгляд проекту заяви Держдуми про ситуацію в Україні і про невідкладні завдання розвитку і зміцнення російсько-української дружби і співпраці", - сказав А.КОКОШИН.
За його словами, проект заяви вноситься двома комітетами Держдуми РФ - у справах СНД і міжнародних справ.
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