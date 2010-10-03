Бразилія сьогодні обирає Президента

У Бразилії сьогодні проходять президентські вибори.

Головний претендент на перемогу - 62-річна Ділма РОУСЕФФ, яку висунуто правлячою Партією трудящих і підтримано популярним діючим Президентом Луїсом Інасіу Лулою да СІЛВА. Опитування громадської думки передрікають їй перемогу вже в першому турі, передає Радіо «Свобода».

Основний опонент Д.РОУСЕФФ - опозиційний кандидат, колишній губернатор штату Сан-Паулу Жозе СЕРРА.

У разі перемоги на виборах Д.РОУСЕФФ, яка в 60-70-х роках брала участь у діяльності радикального лівого угрупування та провела три роки у в`язниці, а до недавнього часу очолювала апарат Президента, стане першою жінкою - главою бразильської держави.

Із президентськими виборами суміщені також вибори до парламенту, регіональних і місцевих органів влади.