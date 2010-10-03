Медведєв про Лукашенка, істерію, зниклих людей і братерство народів

Президент Росії Дмитро МЕДВЄДЄВ вважає, що керівництво Білорусі прийняло антиросійську риторику.

Про це російський лідер заявив в своєму відеоблозі.

«Особливо дивно, що останнім часом керівництво Білорусі взяло на озброєння антиросійську риторику. Передвиборна кампанія там цілком і повністю побудована на антиросійських сюжетах, на істеричних звинуваченнях Росії в небажанні підтримувати білорусів і білоруську економіку, прокляттях на адресу російського керівництва. За всім цим виразно проглядається бажання посварити держави і, відповідно, народи», - сказав Д.МЕДВЄДЄВ.

За його словами, прагнення сформувати в суспільній свідомості образ зовнішнього ворога завжди вирізняло білоруське керівництво. Тільки раніше в цій ролі виступали Америка, Європа, Захід в цілому. Тепер одним з головних ворогів оголошено Росію, додав він.

«Президент ЛУКАШЕНКО в своїх висловлюваннях виходить далеко за межі не лише дипломатичних правил, але й елементарної людської пристойності. Втім, це теж не стало для мене новиною. Я пам`ятаю, як я був здивований, коли при нашій першій двосторонній зустрічі, замість того щоб зосередитися на російсько-білоруській співпраці, він дуже детально і виключно в негативній манері почав обговорювати моїх попередників на посаді Президента Росії – Бориса ЄЛЬЦИНА і Володимира ПУТІНА. Мені довелося нагадати тоді колезі, що предметом наших переговорів є зовсім інші теми», - підкреслив Д.МЕДВЄДЄВ.

Російський президент вважає, що на адресу Росії та її керівництва йдуть потоки звинувачень і лайки.

«На цьому побудована вся виборча кампанія ЛУКАШЕНКА. Його турбує дуже багато що: і наведення ладу в наших економічних відносинах, і спілкування російських засобів масової інформації з білоруською опозицією, і навіть доля деяких наших високопосадових пенсіонерів і звільнених чиновників», - підкреслив Д.МЕДВЄДЄВ.

Він висловив упевненість, що президентові Білорусі слід було би займатися внутрішніми проблемами. «Зокрема, нарешті, розслідувати численні справи про зникнення людей. Росії, як й іншим країнам, це не байдуже», - акцентував російський лідер.

У теж час, Д.МЕДВЄДЄВ переконаний, що не це визначає відносини між народами і окремими людьми.

«Я також упевнений, що ця безглузда смуга напруги обов`язково закінчиться», - сказав він.

«Хотів би прямо сказати: Росія готова до розвитку союзницьких відносин з Білорусією. Більше того, хто б не керував Росією та Білоруссю – наші народи назавжди залишаться братськими. Ми хочемо, щоб наші громадяни жили не в страсі, а в атмосфері свободи, демократії та справедливості. І ми готові йти цим шляхом разом з нашими білоруськими друзями», - запевнив Д.Медвєдєв.