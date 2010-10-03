Лукашенко був готовий визнати Абхазію і Південну Осетію

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляв про готовність визнати Абхазію і Південну Осетію у присутності п`яти президентів ОДКБ.

Про це заявив президент Росії Дмитро МЕДВЄДЄВ у своєму відеоблозі.

Він зазначив, що своєрідне розуміння партнерських відносин О.ЛУКАШЕНКО продемонстрував і в питанні визнання Білорусією Південної Осетії та Абхазії як самостійних учасників міжнародного співтовариства.

«Я неодноразово казав: визнавати або не визнавати два цих нових держави – суверенне право кожної країни. І ми ніколи ні на кого не чинили тиску в цьому питанні. Хоча для нас це небайдуже», - сказав Д.МЕДВЄДЄВ.

«При цьому Президент Білорусії заявив про готовність зробити це у присутності своїх колег, п`яти президентів. Є відповідний запис, якщо вже відверто говорити, – залишився в протоколі засідання ОДКБ. Потім це питання перетворилося на постійний об`єкт політичного торгу», - підкреслив Д.МЕДВЄДЄВ.

При цьому він запевнив, що Росія не торгує своїми принципами. «Подібна поведінка є ганебною, і партнери так не поводяться. І, звичайно, ми враховуватимемо це при вибудовуванні відносин з чинним Президентом Білорусі», - підкреслив Д.МЕДВЄДЄВ.