Вперше за півроку виконали пасажирський рейс з Тбілісі до Москви

Росія на прохання Церкви на великодні свята припинила заборону на авіасполучення з Грузією.

Вперше за останні півроку сьогодні виконаний перший пасажирський - чартерний - рейс з Тбілісі до Москви, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Перед вильотом до Москви пасажири (в основному громадяни РФ і Грузії) в бесіді з журналістами в аеропорту Тбілісі висловили задоволення призначенням цього чартерного рейса. За їх словами, літати з Грузії до РФ і назад через треті країни (Вірменію, Азербайджан, Україну, Туреччину і т.п.) дуже незручно.

Сьогодні ж вдень цей літак зробить чартерний рейс з Москви (з аеропорту "Домодєдово") в Тбілісі.

5 квітня посол РФ в Грузії В ячеслав КОВАЛЕНКО заявив: "Недавно Патріархія Грузії звернулася в посольство РФ з проханням сприяти в організації 7,10 і 11 квітня чартерних авіарейсів з Тбілісі до Москви для доставки паломників на великодні свята, російська сторона позитивно відгукнулася на це побажання".

В.КОВАЛЕНКО зазначив, що російська сторона "з повагою ставиться до християнських традицій, за якими ведеться відвідувати могили рідних і близьких в період великодневих свят".

У свою чергу, «Новости-Грузия» повідомляє, що організація цих польотів стала можливою після звернення католікоса-патріарха Всія Грузії Ілії Другого до Ейрзена і посольства Росії в Тбілісі.

"Ініціатива глави Грузинської православної церкви продиктована насущною необхідністю спілкування з рідними і близькими людьми в Грузії й Росії в дні світлого свята Великодня", - сказав представник Патріархії.

Здійснення трьох чартерних рейсів у святкові дні не означає відновлення регулярного авіасполучення між Росією і Грузією, припиненого 3 жовтня 2006 року.