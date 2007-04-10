Держдума РФ їде на допомогу Раді

Завтра делегація Державної думи РФ відвідає Верховну Раду України.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі депутата Держдуми РФ, координатора зі зв`язків з ВР України Олександра ЛЕБЕДЄВА.

За даними прес-служби, сьогодні о 19.00 за московським часом російські депутати вилітають до Києва.

11 квітня в першій половині дня делегація із 20-ти депутатів Держдуми, що представляють Групу зі зв`язків з ВР України, а також група російських політологів, планує взяти участь в пленарному засіданні Верховної Ради.

Також заплановані зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабінету Міністрів, народними депутатами і членами уряду України.

В програмі перебування делегації в Києві також запланована зустріч з предстоятелем Української православної церкви МП митрополитом Володимиром, відвідання Києво-Печерської лаври і Музею голодомору.