Держдума РФ їде на допомогу Раді
20 думців та група політологів візьмуть участь у пленарному засіданні
Завтра делегація Державної думи РФ відвідає Верховну Раду України.
Про це повідомили УНІАН в прес-службі депутата Держдуми РФ, координатора зі зв`язків з ВР України Олександра ЛЕБЕДЄВА.
За даними прес-служби, сьогодні о 19.00 за московським часом російські депутати вилітають до Києва.
11 квітня в першій половині дня делегація із 20-ти депутатів Держдуми, що представляють Групу зі зв`язків з ВР України, а також група російських політологів, планує взяти участь в пленарному засіданні Верховної Ради.
Також заплановані зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабінету Міністрів, народними депутатами і членами уряду України.
В програмі перебування делегації в Києві також запланована зустріч з предстоятелем Української православної церкви МП митрополитом Володимиром, відвідання Києво-Печерської лаври і Музею голодомору.