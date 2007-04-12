Бойовики підірвали іракський парламент

В результаті потужного вибуху, який прогримів вдень 12 квітня в будівлі іракського парламенту, є "численні жертви", повідомляє Reuters з посиланням на очевидців.

Джерело агентства пояснило, що вибуховий пристрій спрацював у ресторані парламентського комплексу, де в цей час знаходилося багато депутатів.

Будівля парламенту розташована в межах так званої "Зеленої зони" - декількох добре укріплених кварталів іракської столиці, де знаходиться більшість урядових установ.

Для проникнення на цю територію необхідно пройти декілька перевірок на предмет наявності зброї і вибухових речовин, відзначає агентство.

Лента.ру