Бойовики підірвали іракський парламент
14:07, 12 квітня 2007Світ
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Вибуховий пристрій спрацював у ресторані
|Дим над місцем вибуху. Фото AFP/Yahoo!
Джерело агентства пояснило, що вибуховий пристрій спрацював у ресторані парламентського комплексу, де в цей час знаходилося багато депутатів.
Будівля парламенту розташована в межах так званої "Зеленої зони" - декількох добре укріплених кварталів іракської столиці, де знаходиться більшість урядових установ.
Для проникнення на цю територію необхідно пройти декілька перевірок на предмет наявності зброї і вибухових речовин, відзначає агентство.
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