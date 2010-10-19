В бюро найбільшої опозиційної партії Польщі вбили людину

62-річний чоловік убив одну людину в бюро найбільшої польської опозиційної партії „Право і справедливість” (PiS) у Лодзі. Про це повідомили польські правоохоронці.

За даними телеканалу TVN24, напад стався сьогодні в центрі міста близько 11.30 за польським часом (12.30 по Києву).

Нападника, котрий, за попередніми даними, напав на людей з ножем та переробленим на бойовий газовим пістолетом, затримано.

За даними правоохоронців, 62-й річний чоловік, в якого вистрілив нападник, помер. 39-річний чоловік, якого було поранено ножем, знаходиться в лікарні у важкому стані.

За даними поліції, нападником виявився 62-й річний чоловік - житель міста Ченстохова на півдні Польщі.

Представник поліції не назвала причин нападу, зауваживши, що поліція проводить допит чоловіка. „Зараз зарано говорити про мотиви”, - сказала вона.