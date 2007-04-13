Березовський готує революцію

У п`ятницю британська The Guardian опублікувала інтерв`ю Бориса Березовського, в якому він розповів про підготовку революції в Росії.

Опальний олігарх сказав: "Нам треба використовувати силу для зміни цього режиму".

За словами Березовського, "Путін руйнує Росію, згортаючи демократичні реформи, вчиняючи тиск на опозицію, централізуючи владу і зневажаючи конституцію".

Березовський особливо підкреслив, що особисто здійснює фінансування групи своїх прихильників в Росії, які займаються організацією перевороту. За його словами, революцію робить можливою протистояння різних груп, на які розкололася сучасна російська еліта.

Олігарх заявив, що не боїться позбавлення статусу біженця за свої вислови, які можуть бути визнані незаконними, відзначивши, що останнім часом ситуація змінилася тільки на його користь через справу Олександра Литвиненка.

Прес-секретар адміністрації президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Березовський знову може бути допитаний слідчими Генеральної прокуратури Росії, тепер уже у зв`язку з його висловами, зробленими в інтерв`ю The Guardian. "Його слова дуже цікаві. Це дуже чутлива тема", - цитує Пєскова газета.

Нагадаємо, що в 2006 році на Бориса Березовського вже було заведено кримінальну справу за фактом заклику до насильницької зміни конституційного ладу. Приводом для відкриття справи була його заява про підготовку "силового перехоплення влади", зроблена в ефірі радіо "Эхо Москвы". Неодноразові спроби російського правосуддя добитися на цій підставі екстрадиції Березовського з Великобританії, де він одержав статус біженця, не мали успіху.

Лента.ру