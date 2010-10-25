ФРН профінансує ісламські навчальні центри в університетах

В університетах Тюбінгена (Tübingen), Мюнстера (Münster) і Оснабрюка (Osnabrück) з нового року відкриються факультети з підготовки імамів, повідомляє агентство DAPD з посиланням на заяву міністра у справах науки і освіти ФРН Аннети Шаван (Annette Schavan). Заняття почнуться із зимового семестру 2011 року.

Фінансування ісламських навчальних центрів при університетах здійснюватиме федеральна влада. Кожен університет одержить по 4 мільйони євро протягом п`яти років. Потім, залежно від результатів, схема фінансування може бути змінена: одну третину необхідних коштів надаватимуть землі, на території яких розташовані університети.

Підготовка власних імамів, які добре знають німецьку мову і повсякденне життя в Німеччині, є одним з головних принципів ФРН політики, яку проводить уряд з інтеграції вихідців з мусульманських країн в німецьке суспільство.

Нині більшість імамів приїжджають до Німеччини з-за кордону. При цьому основна їх частина не розмовляють німецькою і абсолютно не уявляють німецьких реалій і побуту мусульманських громад у ФРН. Активним прихильником ідеї підготовки власного імаму виступає канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Зі свого боку Аннета Шаван озвучила наміри влади розширити викладання основ ісламської релігії в школах, що, за її словами, також має сприяти поліпшенню процесу інтеграції мусульманських мігрантів і членів їх сімей. "Ми хотіли б запровадити урок ісламу в якомога більшій кількості німецьких шкіл", - зазначила міністр.