У Китаї пройшла антияпонська демонстрація

На північному заході Китаю в столиці провінції Ганьсу місті Ланьчжоу (Lanzhou) 24 жовтня відбулася антияпонська демонстрація, викликана загостренням двосторонніх відносини через суперечку про територіальну приналежність островів Сенкаку (Дяоюйдао) в Східно-Китайському морі, повідомляє Agence France-Presse.

У демонстрації, яка пройшла під посиленою охороною поліції, взяли участь більше 200 осіб. Вони скандували антияпонські гасла і співали патріотичні китайські пісні. При цьому плакати, розміщені організаторами акції протесту в інтернеті, були видалені китайською цензурою.

Відносини між Японією і Китаєм загострилися після того, як японська берегова охорона 7 вересня затримала біля островів Сенкаку, які в Китаї називають островами Дяоюйдао, капітана китайського траулера. Пізніше він був відпущений на свободу. Проте інцидент привів до сплеску антияпонських настроїв у КНР.

Японія і Китай вважають ці острови своїми. Відкриті китайцями в XIV столітті, в кінці XIX століття вони відійшли до Японії. Після Другої світової війни Сенкаку (Дяоюйдао) залишилися під юрисдикцією США, які в 1970-х роках повернули їх Японії. Китай не погодився з цим рішенням і в 1992 році оголосив острови "одвічно китайською територією".

Інцидент із траулером призвів до того, що в кінці вересня Японія і Китай фактично відмовилися від контактів на високому рівні. Китаєм прокотилася хвиля антияпонських виступів.

Пізніше Китай і Японія зробили низку кроків з метою пом`якшити конфлікт, нагадує Лента.ру.

Проте, 22 жовтня стало відомо, що Токіо має намір збільшити свій парк субмарин на шість одиниць - до 22 підводних човнів. При цьому в міністерстві оборони Японії відзначили, що нові підводні човни необхідні країні для патрулювання Східно-Китайського моря, щоб мати постійну можливість швидкого реагування на випадок загострення територіальних суперечок із Китаєм.

24 жовтня японський прем`єр Наото Кан (Naoto Kan) на огляді японських військ в Токіо заявив, що Японія зіткнулася з новими викликами в забезпеченні своєї безпеки. "Ситуація з безпекою навколо Японії погіршала у зв`язку з розвитком ядерної і ракетної програм в Північній Кореї і активізацією і модернізацією китайських ВМС", - відзначив Кан, підкресливши в зв`язку з цим важливість подальшого розвитку стратегічного партнерства зі США.