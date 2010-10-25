У Польщі назвали наклепом звинувачення у підкупі чиновників УЄФА

Міністерство спорту і Польська футбольна федерація вважають наклепом звинувачення у підкупі чиновників УЄФА для отримання Україною та Польщею права на проведення Євро-2012.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказали прес-секретарі Міністерства спорту Якуб КВЯТКОВСЬКИЙ та Польської футбольної федерації (PZPN) Агнэшка ОЛЕЙКОВСЬКА.

Співрозмовники агентства відзначили, що ні міністерство, ні PZPN не планують оприлюднювати спеціальні заяви з приводу звинувачень, а також не будуть у суді добиватися спростувань.

„Це якась дурниця... Це наклеп, на який шкода витрачати свій час”, - сказав прес-секретар Міністерства спорту.

„Сам генсек УЄФА ІНФАНТІНО говорив, що таких доносів є ціла маса та що це з пальця висмоктаний наклеп”, - додала А.ОЛЕЙКОВСЬКА.

За її словами, PZPN не отримувала жодних сигналів від УЄФА про розслідування можливої корупції у цій справі.

Прес-секретар федерації також повідомила, що PZPN планує направити лист УЄФА, у якому попросить висловити офіційну позицію у цій справі.

А.ОЛЕЙКОВСЬКА не виключила, що Європейська федерація футболу може подати у суд на представника Кіпру, який звинуватив його діячів у корупції.

„Ми спокійні, бо нічого такого не було”, - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня німецьке видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що член правління футбольної асоціації Кіпру Спірос МАРАНГОС нібито має докази підкупу Україною і Польщею членів виконкому УЄФА для отримання права на проведення фіналу Євро-2012. С.МАРАНГОС стверджує, що у корупційній операції на суму 11 млн. євро замішані п`ятеро членів виконкому УЄФА.

В УЄФА вважають безпідставними звинувачення у корупції при визначенні країн, що прийматимуть фінал Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, сказав генеральний секретар УЄФА Джані ІНФАНТІНО,

Довідка УНІАН. Україна і Польща отримали право на проведення Євро-2012 у квітні 2007 року. Минулого року УЄФА затвердила організаторами турніру 4 польських і 4 українських міста.